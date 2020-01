Guerre de la 117 : les Huskies remportent la 7e tranche

Le supplice des Foreurs à l'aréna Iamgold se poursuit. Ils encaissent un revers de 6 à 2 contre les Huskies.

Il s'agit d'une 20e défaite pour les Foreurs en 4 ans et demi sur la patinoire des Huskies.

Le vétéran attaquant du vert et or, Nicolas Ouellet.

« On dirait qu'en raison de l'énergie ici, on est intimidé. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est difficile. Ça doit être mental. Il n'y a aucune raison pourquoi on devrait perdre. Pourtant, on joue des bonnes games contre des meilleures équipes que ça. »

-Nicolas Ouellet, attaquant des Foreurs