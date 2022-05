Guy Bourgeois ne baisse pas les bras

Personne ne pourra accuser Guy Bourgeois d'abandonner rapidement. L'ancien député d'Abitibi-Est, battu par la CAQ en 2018, sera de la prochaine élection.

Cette fois, toujours pour les Libéraux, il tente sa chance dans Abitibi-Ouest, dans un comté détenu par une autre caquiste, Suzanne Blais.

Guy Bourgeois dit avoir beaucoup réfléchi en quatre ans, mais il soutient avoir pris sa décision après le congrès national de la CAQ en fin de semaine :

Le candidat libéral ne s'en fait pour les sondages actuels, qui donnent la CAQ largement en avant :

« En 2014, j'étais partie de l'arrière. Personne ne nous voyait là. On a été élu. En 2018, on était en avance. On s'est fait rabrouer. Cette situation peut se répéter également. C'est la population qui va décider. »

- Guy Bourgeois