Hausse de taxes de 3,8% à Rouyn-Noranda en 2022

Le compte de taxes des citoyens de Rouyn-Noranda sera en augmentation de 3,8% pour l'an 2022.

Pour une résidence moyenne de 274 000$, ça représente une hausse de 102$. La charge fiscale triplera pratiquement, alors que l'an dernier, la majoration était de 1,35%.

La Ville n'avait pas le choix d'augmenter la taxe foncière notamment en raison de la capacité de générer des revenus qui a été affectée, l'augmentation des salaires des employés ainsi que la valeur du parc immobilier qui a grimpé.

« On ne se cache pas qu'il y a un peu de rattrapage à faire. Ce n'était pas facile. On est dans une année de dépôt de rôle. On a vu le parc immobilier bondir. Pour la résidence unifamiliale, c'est de 12%, en moyenne. Il fallait revoir nos taux à la baisse pour limiter la charge fiscale pour les citoyens. Bref, tout ça mis ensemble, le conseil a fait un travail extraordinaire. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda