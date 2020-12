Hausse des comptes de taxes de 0,9%

Le compte de taxes des Valdoriens est en hausse pour 2021. Il s'élèvera de 0,9%. Pour une résidence de 254 700$, ça représente une augmentation de 25$.

Les élus bénéficieront d'un budget de 62 M$ pour la prochaine année. Ce sont 3 M$ de plus que 2020. Parmi les projets majeurs, on y retrouve la réfection de l'aréna Kiwanis, la conclusion du prolongement du boulevard Forest et la deuxième phase de la revitalisation du centre-ville.