Hausse du nombre de cas due aux déplacements régionaux

En Abitibi-Témiscamingue, on dénombre une augmentation de six cas pour la dernière journée. Ils sont répartis dans la MRC de Témiscamingue, MRC de la Vallée-de-l'Or et dans la MRC de Rouyn-Noranda.

Selon la Santé publique, cette hausse est surtout due aux déplacements dans la région. Elle rappelle qu'il est interdit de se rendre dans une région en palier jaune, puisque l'Abitibi-Témiscamingue est en zone orange.

Les professionnels de la santé réitèrent que le voyagement à travers le Québec demeure fortement non recommandé. Deux personnes sont hospitalisées et 65 cas sont toujours actifs.