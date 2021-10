Henri Jobin attend toujours sa sentence

Henri Jobin, accusé de possession de drogues dans le but d'en faire le trafic, n'a finalement pas reçu sa sentence comme prévu, au Palais de justice de Rouyn-Noranda.

Pourtant, en avril dernier, le Rouynorandien a réglé son dossier lorsqu'il a plaidé coupable devant le tribunal. Le hic est que l'avocate d'Henri Jobin, Me Marie-Soleil Bouchard, a traversé le pont pour se joindre au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), ne pouvant plus représenter l'accusé.

L'une de ses collègues de son ancien cabinet a donc dû présenter dans les dernières heures à la juge Marie-Chantal Brassard la demande de cesser d'occuper. Maintenant, en raison d'un fardeau financier trop important, le désir d'Henri Jobin serait de se représenter seul. Le dossier sera de nouveau appelé devant la justice en décembre pour déterminer les étapes futures devant la juge Marie-Claude Bélanger.

Selon les faits, Henri Jobin a entreposé du cannabis dans une remorque sur l'avenue Larivière, de septembre à octobre 2017. Les policiers, lors de la frappe, ont saisi pas moins de 26,5 kilogrammes de marijuana.