Huskies : Alex DeGagné restera à la maison

La nouvelle acquisition des Huskies de Rouyn-Noranda, Alex DeGagné, ne se rapportera pas tout de suite à Rouyn-Noranda.

Il restera à la maison puisque l'organisation veut faire de son nouveau défenseur une police d'assurance.

DeGagné, 20 ans, a été acquis dimanche des Tigres de Victoriaville avec deux choix au repêchage en retour notamment d'Alexis Arsenault.

« On avait, avec Olivier-Luc Haché, quatre 20 ans. Haché va terminer la saison avec nous à la défensive. Pour DeGagné, on a encore du temps pour certaines transactions. C'est un défenseur défensif qui est fiable avec une bonne première passe. Il compétitionne et c'est une bonne personne. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda