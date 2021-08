Huskies : les derniers retranchements finalisent leur formation

L'édition 2021-2022 des Huskies de Rouyn-Noranda est désormais finalisée. En incluant les deux Européens qui ne sont toujours pas en sol québécois, on dénombre un total de 25 joueurs, dont six nouveaux.

Devant les buts, le second gardien sera Mathis Dorcal-Madore. Défensivement, Félix Allard et le Rouynorandien Emeric Gaudet effectueront leur début dans la LHJMQ. À l'attaque, Mathis Perron, Zachary Marquis-Laflamme et Jérémie Minville ont réussi à gagner la confiance des dirigeants.

À la fin du camp d'entraînement, la meute aura ajouté de la vitesse et du poids à sa formation.

« À la fin de la journée, c'est une combinaison des deux. Pour nous, on veut de la vitesse et des joueurs qui sont plus pesants. On a une bonne combinaison de tout ça. C'est important pour nous de jouer dans le style des Huskies. » - Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies

Fait à noter, les Huskies n'aligneront aucun joueur de 16 ans cette saison. L'organisation a préféré retourner ses espoirs de 16 ans dans le junior A. ou dans le M18 AAA afin qu'ils gagnent du millage, puisque la majorité n'a pas eu la chance de disputer des matchs l'an dernier, en raison de la pandémie.