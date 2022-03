Hydro-Québec surveille attentivement la crue printanière 2022

Hydro-Québec se dit prête à contrôler ou à tout le moins tenter de minimiser les impacts de la crue printanière de 2022. Ses réservoirs permettent de capter l'écoulement des eaux dans la rivière des Outaouais, mais il y a une capacité maximale.

Des inondations demeurent donc une possibilité, s'il y a fonte rapide de la neige accumulée au sol causée par la pluie et la chaleur. En Abitibi-Témiscamingue, la quantité de neige varie, selon les secteurs.

Au Témiscamingue, la situation en date de la mi-mars est dans la normale. À Val-d'Or, la quantité est quelque peu supérieure à la moyenne et Rouyn-Noranda est l'endroit où la plus grande quantité de neige est remarquée à l'heure actuelle, soit beaucoup plus que la moyenne.

Il y a tellement d'impondérables qu'il est difficile pour la société d'État de s'avancer cette année quant aux prévisions de la crue printanière et ultimement à savoir s'il y aura inondations ou non.