Identifié comme lieu d'éclosion, Le Cimonak se défend

Au Témiscamingue, le resto-bar Le Cimonak, identifié comme lieu de transmission de COVID-19 par la Santé publique, se disculpe.

Le propriétaire, Cimon Murray clame que la propagation du virus ne provient pas de son établissement, alors que le resto-bar respecte toutes les mesures sanitaires, notamment la tenue d'un registre, la distanciation des tables et le lavage des mains. Un de ses employés a testé positif, mais il a contracté la maladie hors des heures de bureau. Il a immédiatement été retiré lorsque le résultat s'est avéré positif.

Les fautifs, ce sont 12 travailleurs qui ont bel et bien mangé au Cimonak la semaine dernière, affirme Cimon Murray. En provenance de Québec, une zone orange, ces 12 travailleurs, dont 5 qui ont testé positif, travaillent sur le chantier de l'hôpital de Ville-Marie, où une éclosion a été rapportée. Selon Cimon Murray, c'est une fois qu'ils ont quitté le resto-bar pour aller faire la fête que la chaine a déraillé.

« Les travailleurs ont dit à Santé Canada avoir mangé au Cimonak et à 21h, être aller se coucher parce qu'ils se sont fait mettre dehors en raison du couvre-feu. Ils sont logés dans des hôtels et dans des appartements. C'était la fête à un des travailleurs. Penses-tu qu'ils sont allés se coucher? Je sais de source sûre que non. Ce n'est pas le Cimonak l'éclosion. Faites-vous le lien? Ce n'était peut-être pas la première fois qu'il faisait des partys après 21h30. Je vais défendre mon commerce. Les blablas, ça va faire. C'est en train de ruiner ma santé mentale. »

- Cimon Murray, propriétaire du resto-bar Le Cimonak