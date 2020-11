«Il n'y a pas que deux équipes dans la ligue» -Mario Pouliot

Il n'y a pas que deux équipes dans la LHJMQ, clame le directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, Mario Pouliot. Depuis septembre, en incluant la présaison, les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies se sont affrontés à huit reprises.

Puisque nos équipes régionales sont les seules équipes en zone jaune présentement dans la division ouest, il est prévu au calendrier que Rouyn-Noranda se frotte trois fois d'affilée à Val-d'Or en deux semaines.

Pendant ce temps, les organisations en zone rouge prendront part au tournoi-bulle de la LHJMQ qui se tiendra à Québec du 17 au 27 novembre. Mario Pouliot, qui est aussi l'entraîneur-chef des Huskies, aurait aimé être de l'événement réservé exclusivement aux équipes actuellement en zone rouge.

« En fin de semaine, ce sera la neuvième et dixième fois qu'on s'affronte. L'excitation était là avant. Un moment donné, il n'y a pas juste deux clubs dans la ligue. Quand on regarde le tournoi à Québec, ça aurait été différent que d'affronter seulement Val-d'Or. On aurait pu jouer contre d'autres équipes. Six à sept clubs auront une belle visibilité puisque les matchs seront télédiffusés. C'est désolant qu'on ne puisse pas avoir cette visibilité-là. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda