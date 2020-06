Il ne reste que deux cas actifs dans la région

L'Abitibi-Témiscamingue est sur le point de vaincre la COVID-19. Des 168 personnes infectées à ce jour, seulement deux d'entre elles ne sont pas encore rétablies.

Au niveau gouvernemental, les 24 prochaines semaines seront déterminantes concernant le projet de loi 61 du gouvernement caquiste, qui vise à assouplir des règles pour accélérer les travaux d'infrastructure au Québec.

La CAQ a fait des concessions, à la demande des partis d'opposition. Une vingtaine d'amendements seront apportés, notamment pour mieux protéger l'environnement.

Le premier ministre François Legault brandit maintenant la menace d'un bâillon pour l'automne prochain.

Par ailleurs, les 14 milliards de dollars offerts aux provinces par le gouvernement fédéral pour relancer l'économie sont disponibles dès aujourd'hui, selon Justin Trudeau.

Le premier ministre en discutera ce soir avec ses homologues des provinces, qui jugent le montant insuffisant et qualifient d'ingérence la manoeuvre d'Ottawa. Justin Trudeau s'est dit ouvert à offrir plus, mais prévient qu'il y aura certaines conditions.

« Quand on investit pour aider les Canadiens les plus vulnérables, cette aide se retrouve réellement aux familles des plus vulnérables et aux individus les plus vulnérables. Il n'y a pas de chèque en blanc, mais on va travailler avec eux. »

-Justin Trudeau, premier ministre du Canada