Il y a deux ans éclatait une pandémie mondiale

Il y a deux ans, en mars 2020, une pandémie mondiale éclatait, crise sanitaire qui est toujours en vigueur aujourd'hui.

Depuis, en Abitibi-Témiscamingue, 70 personnes ont perdu la vie due à la COVID-19.

Si notre région s'en est tirée pratiquement sans dégât lors des quatre premières vagues, l'arrivée du variant Omicron a infecté énormément de personnes depuis décembre régionalement, en plus de faire grimper le nombre de victimes, enlevant la vie à une cinquantaine de personnes.

« On a toujours été en mesure d'avoir moins de cas. Nos milieux de vie et nos milieux de soins ont été protégés pendant plusieurs mois. On a pu privilégier un petit peu de moins de mesures. On doit commencer à reprendre nos vies tranquillement. Ça a été deux ans assez intense, mais ensemble, on est arrivé où on est aujourd'hui. »

- Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique