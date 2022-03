Importantes frappes contre la drogue et les armes

La Sûreté du Québec a procédé à de nombreuses perquisitions de stupéfiants, mais aussi d'armes ces derniers jours en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, cinq arrestations ont été réalisées à Lebel-sur-Quévillon, Malartic et La Sarre.

Les trafiquants, âgés de 25 à 60 ans, avaient en leur possession environ 30 grammes de cocaïne, plus de 25 kilogrammes et près d'une cinquantaine de plants de cannabis illicite, de l'huile et de la résine de cannabis, plus de huit grammes de champignon magique et plus de 1000 comprimés de méthamphétamine.

Les policiers ont également mis la main sur plusieurs items pour la vente de drogue, le matériel nécessaire afin de produire du cannabis illicite à l'intérieur et environ 1500$ en devises canadiennes.

Dans un deuxième temps, la perquisition en matière d'armes est survenue à Rochebaucourt, dans une résidence du 5e et 6e rang. Plusieurs matières explosives, neuf armes à feu et une arme de poing volée ont été saisies par les agents, de même que 20 grammes de cocaïne. Le résident, Jason Cahill, âgé de 26 ans, a été arrêté. Il est accusé devant la justice. L'individu est d'ailleurs toujours détenu.