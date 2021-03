Incendie dans un immeuble de 11 logements à Rouyn-Noranda

Samedi, un incendie s'est déclaré vers 16h25 dans un immeuble de 11 logements de l'avenue Carter, à Rouyn-Noranda. Des résidents de 24 logements ont été évacués et heureusement, l'événement n'a fait aucun blessé.

Le bâtiment devrait être une perte totale. À première vue, le dépanneur Windsor à proximité n'a pas été touché. La proximité des édifices dans le quartier Noranda rend la tâche plus difficile pour les pompiers.

« C'est certain que ça rend plus complexe le combat incendie et ça nécessite plus de ressources pour s'assurer que tout le monde est bien évacué et que tout est sous contrôle. »

- Stephen Valade, directeur du Service de sécurité incendie et de la sécurité civile de Rouyn-Noranda