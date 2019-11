Incendie dans une école de La Sarre : la thèse criminelle pas écartée

L'incendie qui a fait rage à l'école L'envol de La Sarre, vendredi soir, est suspect et la thèse criminelle n'est pas écartée.

Le Service d'incendie a trouvé des éléments jugés assez importants pour que la Sûreté du Québec poursuive l'enquête.

« L'origine de l'incendie est suspect ou encore criminel. C'est la Sûreté du Québec qui reprend le flambeau. Il y a eu un technicien en identité judiciaire et un technicien en scène d'incendie qui se sont déplacés sur les lieux. Maintenant, il reste le volet enquête à faire. Il faut déterminer les causes et les circonstances et s’il y aura des accusations de portées contre une personne. »

-Hugues Beaulieu, sergent aux communications à la Sûreté du Québec