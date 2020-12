Internet : le réseau de poteaux de Bell disponible?

Bonne nouvelle pour les régions qui ne sont toujours pas branchées à Internet haute vitesse. Bell, une compagnie de télécommunication, compte simplifier l'accès à ses poteaux téléphoniques.

Les autres grands joueurs dans le domaine des télécommunications pourraient ainsi y accéder ce qui aurait comme effet d'accélérer le développement des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue. Les gouvernements ont cependant un rôle à jouer, admet le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue.

« Cette nouvelle, je pense, explique nos retards depuis les 20 dernières années. Maintenant, il va falloir agir et centraliser vers un programme qui pourrait évidemment être géré par Québec parce que Québec m'apparait beaucoup plus proactif sur la question de brancher les régions. Ça ferait partie de la solution. Mais, ces programmes doivent être adaptés, non pas en fonction de rentabiliser, mais de l'offrir comme un service. On sent que les choses bougent et c'est ce qui est en train de se passer en Abitibi-Témiscamingue avec Internet. »

- Sébastien Lemire, député du Bloc québécois pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue