Internet : Starlink et Télésat font rêver les milieux isolés

Lueur d'espoir pour les milieux plus isolés en Abitibi-Témiscamingue qui n'ont toujours pas droit à Internet.

Ils peuvent espérer être branchés plus tôt que tard, alors que deux nouveaux joueurs, Starlink et Télésat, réfléchissent à comment offrir des satellites à basse altitude aux endroits où c'est plus difficile d'accès.

Starlink mène actuellement un projet-pilote au Canada, mais pas au Québec, puisqu'il n'est pas disponible en français pour le moment.

« Starlink veut déployer dès l'année prochaine. C'est un coût quand même onéreux, mais qui permet l'accès. Déjà là, il y a une possibilité. » - Sébastien Lemire, député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue

Selon Sébastien Lemire, le projet Lightspeed de Télésat, correspondrait mieux à la stratégie canadienne en matière d'Internet. Ce deuxième fournisseur vise cependant à rendre accessible son produit seulement en 2022 ou 2023. La semaine dernière, le gouvernement Legault a signé un protocole d'entente avec Télésat qui prévoit un investissement de 400 M$ dans le projet.