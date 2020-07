Intimidation : la LCH réagit publiquement

La Ligue canadienne de hockey (LCH) réagit publiquement quant aux allégations faites contre elle. Un recours collectif est intenté contre l'organisation, alors que des jeunes adolescents et anciens hockeyeurs de ce réseau auraient été victimes d'intimidation, d'abus, de harcèlement ou de gestes punissables selon le Code criminel, comme des agressions physiques et sexuelles ainsi que des traumatismes psychologiques.

La LCH assure s'être engagée à rendre les pratiques sécuritaires auprès de plus de 1400 adolescents et jeunes adultes, autant dans la LHJMQ que dans la ligue de l'Ontario et celle de l'Ouest.

Le circuit canadien annonce par le fait même la création d'un Comité d'analyse indépendant qui aura comme mission de réviser les politiques et les pratiques en place. Bien que le président de ce comité ne soit pas encore connu, l'analyse devrait être complétée pour le début de la prochaine campagne.

Finalement, la direction encourage les victimes de harcèlement, d'abus, d'intimidation ou encore de gestes qui relèvent de conduite criminelle, lors d'initiations ou non, à dénoncer le tout.

Rappelons que la LCH a réglé à la hauteur de 30 M$ un premier recours collectif le mois dernier, litige intenté par d'anciens joueurs. Ils voulaient déterminer s'ils étaient des employés ou des étudiants-athlètes. Selon ce qui circule dans différents médias, les 60 formations de la LCH, y compris les Foreurs et les Huskies, pourraient devoir débourser une somme d'environ 250 000$.