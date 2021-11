Investir dans les infrastructures pour soutenir la croissance

Le potentiel agricole est énorme en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce que croit Martin Caron qui est premier vice-président de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Récemment de passage chez nous, il croit que nos producteurs locaux peuvent jouer un rôle majeur dans une province ou un pays où émerge l'autonomie alimentaire.

« La première des choses, il faut avoir des infrastructures qui répondent aux besoins des producteurs et d'avoir des programmes pour les soutenir. On parle entre autres des terres en friches. Dans plusieurs autres régions, on a soutenu par rapport au drainage, entre autres. Il faut mettre en place des plateformes où les producteurs peuvent être accompagnés par le développement, qu'il soit conventionnel ou bio. »

- Martin Caron, premier vice-président de l'UPA