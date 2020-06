Jakob Pelletier et Maxim Cajkovic passent aux Foreurs

Les Foreurs annoncent leurs couleurs. Ils mettent la main sur le joueur étoile des Wildacts de Moncton Jakob Pelletier et sur l'Européen des Sea Dogs de Saint John, Maxim Cajkovic.

Le vert et or a du céder l'espoir Mathis Cloutier et plusieurs choix dont deux de premiers tours.

Pelletier, choix de première ronde des Flames de Calgary en 2019, a cumulé 82 points en 57 parties la saison dernière.

« C'est un individu et un leader d'exception. C'est un privilège exceptionnel, un grand jour pour l'organisation et un grand pas. Au-delà des 17 000 pieds carrés qu'il va couvrir sur une glace, il va rendre chacun de ses coéquipiers encore meilleurs par son simple engagement et par sa façon de faire. » Pascal Daoust, directeur des opérations hockey des Foreurs

Repêché en 2019 par le Lightning de Tampa Bay, Cajkovic a quant à lui marqué 18 buts en 36 matchs avec Saint John. Rudolfs Polcs ou Alexander Mirzabalayev devra quitter pour lui faire une place.

Avec la 6e sélection, le vert et or mise sur le gardien Vincent Filion. Il a maintenu un pourcentage d'arrêt de .928 l'an passé avec les Estacades de Trois-Rivières au niveau midget AAA.

« Lemieux, Lapenna, Blackburn et maintenant Filion. Les gardiens de but de premier plan, lorsque tu as l'occasion d'en greffer un à ton organisation, tu n’en auras jamais de trop. Sachez que le développement de ces jeunes ne se fait pas toujours au même moment. Ne partons pas en peur à savoir un part et l'autre ne reste pas. » -Pascal Daoust

Les Foreurs ont aussi pigé dans leur cour. Ils ont repêché des Forestiers d'Amos Nathan Bolduc et des Citadelles de Rouyn-Noranda Fédéric Potvin et Adam Rouleau.

Par ailleurs, le défenseur Evan Nause, choisi en première ronde l'an dernier par les Foreurs, a été sélectionné par les Remparts de Québec au 5e rang. La direction n'a pas protégé Nause dans les derniers mois et il était donc de nouveau admissible cette année.

Voici la liste complète :

6e : Vincent Filion (gardien, Estacades de Trois-Rivières - midget AAA)

8e : Choix transigé pour acquérir Jakob Pelletier

46e : Nathan Bolduc (défenseur, Forestiers d'Amos - midget AAA)

52e : Justin Sullivan (ailier droit, Rousseau Royal de Laval-Montréal - midget AAA)

100e : Gianluca Guarnieri (défenseur, Rousseau Royal de Laval-Montréal - midget AAA)

136e : Hugo Larkin (défenseur, Espoirs du Saguenay Lac St-Jean - midget Espoir)

154e : Frédéric Potvin (centre, Citadelles de Rouyn-Noranda - midget Espoir)

192e : Mathieu Nadeau (ailier gauche, Elites de Beauce-Appalaches - midget Espoir)

208e : Adam Rouleau (gardien, Citadelles de Rouyn-Noranda - midget Espoir)

226e : Jason Desruisseaux (ailier gauche, Estacades de Trois-Rivières - midget AAA)

244e : Maxime Lebeau (défenseur, Patriotes Laval-Montréal - midget Espoir)