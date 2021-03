Jakob Pelletier s'occupe de l'Armada

Les Foreurs ont le numéro de l'Armada cette année, une puissance dans le circuit Courteau. Le vert et or l'emporte 7-3 et signe un quatrième gain en autant de sorties face à Blainville-Boisbriand.

Le capitaine Jakob Pelletier (7e) a été le plus productif des siens avec cinq points, dont quatre passes. Nathan Légaré (9e et 10e), Samuel Poulin (6e) et Jérémy Michel (7e et 8e) ont aussi marqué.

Le nouveau venu de l'équipe, l'Européen Maxim Cajkovic (1er) a également participé au pointage avec un but et une passe.

« Je suis vraiment content avec le succès que l'équipe connait présentement. C'est le plus important pour moi. Mes performances, avec Jakob Pelletier et Samuel Poulin, ça a l'air de très bien fonctionner. On joue simplement au hockey et on a du fun sur la glace. » - Maxim Cajkovic, attaquant des Foreurs

Avec cette 9e victoire de suite, Val-d'Or détient toujours la première position au classement général. Les Voltigeurs de Drummondville tenteront de freiner la séquence des Foreurs demain.