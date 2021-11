Jean-Marc Belzile est lui aussi confiant

L'heure est au bilan de campagne pour Jean-Marc Belzile. Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda, à quelques heures du scrutin, est confiant de pouvoir déloger la mairesse sortante, Diane Dallaire.

Dans les dernières semaines, Jean-Marc Belzile a promis notamment de créer une voie rapide pour développer des projets, de corriger le réseau routier, de réduire de 40% d'ici 2030 les GES, de s'attaquer à la lourdeur administrative, à la dette, à la pénurie de main-d'oeuvre et à la crise du logement.

« C'est certain que pour nous, c'est mission accomplie. Je ne pourrais pas dire le nombre de fois qu'on m'a dit que je croyais voter pour Mme Dallaire et finalement, vous m'avez fait changer d'idée. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens croient en ce que je suis et ce que mon équipe propose. C'est un succès, peu importe le résultat. On est très confiant que ce soit positif. »

- Jean-Marc Belzile, candidat à la mairie de Rouyn-Noranda