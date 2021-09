Jean-Marc Belzile s'engage à décentraliser les pouvoirs

C'est avec une première promesse que Jean-Marc Belzile lance sa campagne électorale.

Le candidat à la mairie de Rouyn-Noranda s'engage à mettre sur pied un budget participatif d'un million de dollars afin de dynamiser les quartiers de la Ville, qu'ils soient dans le secteur urbain ou en ruralité.

Tous les ans, cette subvention sera divisée en trois enveloppes de 333 000$. L'administration Belzile va s'assurer que les 12 quartiers de Rouyn-Noranda bénéficient d'une subvention lors de son mandat.

Les citoyens devront travailler à développer des projets comme des parcs ou des jardins communautaires, par exemple.

« On a fait des recherches pour voir ce qui pourrait redonner un peu de pouvoir aux citoyens. Dans les consultations, les gens nous disaient vouloir plus de pouvoir et pouvoir décider ce qu'on fait avec notre argent. Comment peut-on faire? C'est là qu'on nous a parlé du budget participatif qui existe à Trois-Rivières, notamment. Ça fonctionne très bien. Partout où ça a été implanté, c'est resté. »

- Jean-Marc Belzile, candidat à la mairie de Rouyn-Noranda