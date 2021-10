Jean-Maurice Matte a eu huit minutes pour sensibiliser Christian Dubé

De passage à l'Assemblée nationale, le maire de Senneterre a en partie réussi sa mission. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a répondu à l'appel de Jean-Maurice Matte.

Pendant une rencontre de huit minutes portant sur la fermeture de l'urgence de Senneterre, le maire Matte a sensibilisé le ministre Dubé aux réalités que vivent les infirmières et les médecins sur le terrain.

Maintenant, la tâche la plus difficile pour Senneterre sera de renverser cette fermeture de 16h qui est prévue tous les jours.

« Il faut prendre cette intervention dans un tout. Ce qu'on souhaite surtout, c'est qu'il nous laisse du temps pour travailler. On est en train de faire au Québec une centralisation des soins qui va être très dommageable pour la ruralité. On le voit en Abitibi-Témiscamingue. Des choses se passent. Évidemment, pour Senneterre, il n'y a pas de cas plus grave que la fermeture d'une urgence. Je peux vous dire que ça a valu la peine d'aller à Québec. »

- Jean-Maurice Matte, maire sortant de Senneterre