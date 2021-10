Jean-Maurice Matte est à Québec pour sauver son urgence

Jean-Maurice Matte tente l'impossible pour sauver l'urgence de Senneterre. Le maire sortant de Senneterre est à Québec aujourd'hui où il a rencontré Dominique Anglade, cheffe de l'opposition.

L'urgence doit fermer pendant 16 heures tous les jours, dès le 18 octobre. Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue dit ne pas avoir le choix, en raison d'un manque de main-d'oeuvre. Ce faisant, les Senneterriens aux prises avec un problème de santé devraient faire 75km de route pour se rendre à Val-d'Or.

Selon Jean-Maurice Matte, la décision touche le pôle de Senneterre, mais aussi Lebel-sur-Quévillon, plus au nord, pour presque 8 000 personnes.

« On a fait notre travail. On a des solutions rapides pour régler le problème. Il faut que le ministre les entende parce que chez nous, il y a une omerta et on n'a pas d'écoute. Je suis à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. Je vais vous donner mon numéro de cellulaire. Appelez-moi. J'ai du temps et je vais vous rencontrer. Vous pouvez faire de Senneterre un exemple exportable dans tous les hôpitaux du Québec. » - Jean-Maurice Matte, maire sortant de Senneterre

Senneterre propose des mesures jugées efficaces au ministre de la Santé, Christian Dubé. La première serait de gérer les horaires modernes de 12h et 8h, comme en Ontario. Le temps supplémentaire obligatoire et l'utilisation de la main-d'oeuvre indépendante seraient coupés de 8% et 34% respectivement.

Le maire Matte propose aussi d'utiliser plus efficacement les médecins de Senneterre depuis le système de triage au centre hospitalier de Val-d'Or pour désengorger leur système.