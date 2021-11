Johnson tout feu tout flamme

Samuel Johnson a été le meilleur joueur dans la LHJMQ, la semaine dernière.

L'attaquant des Huskies est élu joueur de la semaine et obtient sa place sur l'équipe de la semaine. Lors du périple dans les maritimes, le hockeyeur de 19 ans a marqué un but et s'est fait complice à sept reprises en trois matchs.

Johnson est sur une séquence de dix joutes consécutive avec au moins un point. Avec 22 points jusqu'ici cette saison, Johnson est le comeneur chez les Huskies, à égalité avec le capitaine Mathieu Gagnon.