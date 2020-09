Justin Ducharme propulse les Foreurs vers la victoire

Le dernier match présaison 2020 va aux Foreurs. Ils l'emportent 2-1 en prolongation face aux Huskies, à Rouyn-Noranda.

Justin Robidas a ouvert la marque au premier vingt. Le défenseur des Huskies Xavier Bouchard a inscrit le filet égalisateur au troisième engagement, avant que Justin Ducharme joue les héros en prolongation.

« On a 31 lancers ce soir et oui Émond a fait de bons arrêts, mais je n'ai pas senti qu'on avait beaucoup de temps et espace sur la glace. Les Huskies ont vraiment joué un bon match ce soir. » - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs

Les Huskies baissent pavillon, mais auront tout de même tenu en haleine l'un des meilleurs clubs du circuit Courteau.

« L'objectif est de s'améliorer. On a apporté des ajustements sur notre échec avant en zone offensive et en zone neutre. J'ai aimé le résultat. On voulait aussi couper les contre-attaques en surnombre. Ça s'est bien passé. Je suis réellement content de ce que j'ai vu. » - Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies

Le ver et or aura donc remporté cinq des six rencontres préparatoires opposants les deux équipes.

La saison se mettra en branle la semaine prochaine, si la pandémie le permet. Les Olympiques de Gatineau seront de passage à Val-d'Or et les Huskies recevront les Voltigeurs de Drummondville.