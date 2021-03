Justin Robidas propulse les Foreurs en prolongation

Les Foreurs ont signé une 8e victoire consécutive. Ils ont disposé de l'Armada de Blainville-Boisbriand en prolongation, 4-3.

C'est Justin Robidas qui a inscrit le but vainqueur, un 13e pour lui cette saison. Jordan Spence (7e), Félix Paquet, avec un premier en carrière, ainsi que Justin Ducharme (15e) ont aussi trouvé le fond du filet chez le vert et or.

« Nous avons joué un match correct. Ce n'était pas notre meilleur match. Nous sommes tout de même contents d'avoir gagné en prolongation. Évidemment, il y a des trucs à améliorer pour la prochaine partie. » (traduit de l'anglais) - Jordan Spence, défenseur des Foreurs

Val-d'Or affrontera l'Armada de nouveau demain.