Justin Robidas repêché par les Hurricanes

L'attaquant des Foreurs de Val-d'Or, Justin Robidas, a été repêché par les Hurricanes de la Caroline, en cinquième ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le centre de 18 ans a dû patienter jusqu'à la 147e sélection avant d'entendre son nom être prononcé. Le fils de l'ancien porte-couleur du Canadien de Montréal, Stéphane Robidas, était pourtant classé en deuxième ronde par la Centrale de recrutement de la LNH.

Extremely excited to be appart of the @Canes .

Dream come true to be drafted and I can’t wait to get started. #LetsGoCanes https://t.co/enEGml7agG