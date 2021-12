L'Abitibi-Témiscamingue franchit le cap des 600 fermes

Pour une troisième année de suite, le nombre de fermes est en hausse en Abitibi-Témiscamingue. 22 entreprises ont vu le jour cette année dans toutes les MRC.

La croissance la plus marquée est remarquée dans la Vallée-de-l'Or, avec 20%. Rouyn-Noranda arrive au second rang, avec une augmentation de 10%. Notre région compte désormais plus de 600 entreprises sur son territoire.

Données fort importantes, le tiers de ces nouvelles fermes sont dirigées par des femmes et la moitié des propriétaires ont moins de 40 ans. La couverture agricole en Abitibi-Témiscamingue est chiffrée à 922 hectares.

Dans un autre ordre d'idée, neuf producteurs laitiers et bovins de la région ont fait preuve d'une extrême générosité. Ils ont livré plus de 2000 livres de viande à quatre organismes du Témiscamingue, dont les paniers de Noël.