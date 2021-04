L'Abitibi-Témiscamingue s'approche de son 1000e cas

L'Abitibi-Témiscamingue devrait atteindre la semaine prochaine le plateau des 1000 cas confirmés de COVID-19.

Avec les 9 nouveaux cas qui s'ajoutent dans notre bilan régional aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue compte désormais un total de 998 cas depuis le début de la pandémie, en mars 2020, selon les statistiques de Québec.

Cette semaine dans la région, quatre nouvelles éclosions ont été recensées, ce qui porte à huit le nombre en cours. Le variant sud-africain continue lui aussi de gagner du terrain chez nous, analyse Dre Omobola Sobanjo.

« On a une augmentation du nombre de cas confirmés qui sont associés au variant. Le nombre total des cas probables et confirmés et qui sont associés au variant est de 186. » - Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique

La Santé publique régionale constate que près de 30% des nouveaux cas recensés cette semaine sont des personnes âgées de 60 ans et plus, population plus susceptible d'avoir des complications au niveau de la santé.

En moyenne au cours des sept derniers jours, la Santé publique a procédé à plus de 2000 tests de dépistage. En moyenne chaque jour, ça représente un total de 312 tests.