L'Abitibi-Témiscamingue s'approche du pic d'hospitalisation

L'Abitibi-Témiscamingue devrait atteindre le pic des hospitalisations dans les prochains jours. C'est ce que croit la Santé publique régionale, selon les projections actuelles.

Les équipes assurent être prêtes pour prendre en charge tous les usagers dans les centres hospitaliers, que ce soit relié ou non au coronavirus. Cependant, l'enjeu principal sera la mobilisation du personnel, obligeant au passage le délestage de certains services.

« Ce ne sont pas les lits physiques et les espaces physiques le problème. Ce sera le personnel, au moment on en aura besoin. Actuellement, nos unités de soins et nos unités de soins intensifs suffisent. On a des espaces aménagés s'il fallait déborder de nos 19 lits de soins intensifs pour se rendre jusqu'à 30. On aura tout le matériel. On devra bouger du personnel pour prendre en charge cette clientèle. »

Par ailleurs, 150 employés du réseau de la santé, en moyenne, sont absents quotidiennement en raison de la COVID-19. Évidemment, l'offre de services est parfois impactée, mais les services critiques et essentiels sont maintenus.

« Depuis décembre dernier, la tendance est à la hausse chaque semaine. On va voir si ça se poursuit ainsi. Ce qui nous aide, ce sont différentes analyses et évaluations faites par une infirmière pour être capables de lever des isolements le plus tôt possible pour ramener des gens au travail le plus vite possible. On mise sur de nouvelles mesures d'attraction, de rétention et d'augmentation de disponibilité pour notre personnel. C'est applicable dès dimanche. »

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue