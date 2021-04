L'Abitibi-Témiscamingue s'unit contre la violence conjugale

Comme à plusieurs endroits au Québec, une marche citoyenne s'est tenue à Rouyn-Noranda vendredi pour dénoncer haut et fort la violence conjugale.

En Abitibi-Témiscamingue, les Maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et les Centres de femmes trouvent aberrant qu'en 2021 se déroulent toujours des féminicides au Québec.

Un 8e en autant de semaines en province a d'ailleurs été confirmé ce matin par la Sûreté du Québec, cette fois dans le Nord-du-Québec. Kataluk Paningayak, 43 ans, aurait été tuée par son conjoint.

« On souhaite vraiment que le gouvernement prenne conscience que c'est essentiel et urgent de financer à la hauteur des besoins les services en violence conjugale. C'est certain que la mobilisation et la prévention dès le plus jeune âge demeurent importantes. »

- Julie Frenette, intervenante communautaire au Centre de femmes L'Érige de La Sarre