L'administration Dallaire demande la suspension de la loi 37

La Ville de Rouyn-Noranda revient à la charge et demande au gouvernement québécois la suspension de la loi 37, adoptée le 20 février. Elle vise principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques.

Selon les élus, l'adoption de cette loi peut avoir des impacts sur les entreprises locales en commençant par la réduction de l'accès au marché public. Pourtant, les PME sont le coeur de toute diversification économique dans les régions éloignées.

« L'adoption du projet de loi 37 s'inscrit dans une logique strictement comptable et incompatible avec le développement économique et régional. Cette loi confère au président du Conseil du trésor le pouvoir de déterminer les biens et services pour lesquels le recours au Centre devient obligatoire. »

-Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda