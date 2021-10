L'Armada inflige une première défaite aux Foreurs

Les Foreurs ont laissé filer une avance de deux buts pour s'incliner en prolongation à Blainville-Boisbriand.

L'attaquant Simon Pinard a inscrit le filet égalisateur et victorieux pour propulser l'Armada vers ce gain de 3 à 2.

Pendant que la fiche de Blainville-Boisbriand demeure parfaite, c'est tout le contraire pour les Foreurs qui subissent un premier revers cette année.

« J'ai trouvé qu'on a eu un excellent départ. C'était l'une de nos lacunes le week-end dernier. J'ai vraiment aimé la manière dont on a commencé. À cinq contre cinq, j'ai adoré notre équipe. Le résultat à la fin est décevant, étant donné qu'on menait 2-0. Par contre, on a été dans la partie. On a dominé au chapitre des lancers. Il y a des petites choses à corriger, mais c'était quand même une belle partie. » - Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs

Dans la cause perdante, les attaquants valdoriens et amossois Émile Lauzon (1er) et Zachaël Turgeon (2e) ont marqué.

À son premier départ en carrière dans la LHJMQ, le gardien des Foreurs Philippe Cloutier a arrêté 25 rondelles.

« Si on regarde d'autres points positifs, Philippe Cloutier a très bien fait ça à son premier départ. On est vraiment content. » - Maxime Desruisseaux

Val-d'Or aura la chance de se reprendre demain face aux Olympiques de Gatineau.