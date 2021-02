L'Armada venge son échec de samedi dernier

Dans la bulle de Drummondville, les Huskies de Rouyn-Noranda sont à court de miracles face à Blainville-Boisbriand.

Cette fois, après s'être forgé une avance de quatre buts au premier vingt, l'Armada tient le fort et l'emporte 6-1. Le défenseur Xavier Bouchard (4e) est le seul à avoir fait scintiller la lumière rouge dans le camp rouynorandien.

La flotte venge donc son échec de 6-5 subi samedi dernier face à ses mêmes Huskies. La meute tirait de l'arrière 4-0 avant d'ouvrir la machine pour revenir dans le match et finalement l'emporter.

« Ce n'était pas notre meilleur match. Ils ont commencé fort et on n'était pas prêt au départ. Ça nous a pris quelques périodes pour revenir dans le match. Notre gardien [Samuel] Richard était bon pour nous et il nous a gardés dans la game, mais ce n'était pas assez pour gagner. »

- Alex Arsenault, attaquant des Huskies