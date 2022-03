L’attaque des Foreurs s’amuse contre Gatineau

Les Foreurs ont bel et bien vengé la raclée qu’ont subie les Huskies mardi contre Gatineau. Val-d’Or défait les Olympiques 7 à 3.

Le vert et or s’est forgé une avance de 4 à 0 après la première période pour vaguer aisément vers la victoire.

Les attaquants Jérémy Michel et Justin Robidas ont été les catalyseurs offensifs, avec quatre points chacun.

Devant la cage valdorienne, la recrue Adam Rouleau, natif de La Sarre, a repoussé 39 rondelles pour s’offrir la victoire à son premier départ dans le circuit Courteau.

« Je me sens libéré. J'ai essayé de ne pas laisser trop paraitre la pression pour ne pas stresser les autres gars. Quand j'ai vu qu'ils ont marqué beaucoup de buts en première période, la pression est partie. Ce n'est pas comme lorsque tu accordes le premier but. C'est pas mal plus stressant que quand tes joueurs marquent et tout va bien. »

- Adam Rouleau, gardien des Foreurs