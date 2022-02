L'avantage de la glace, l'objectif des Huskies

Les Huskies ont de grosses ambitions pour la deuxième moitié de saison.

La meute veut non seulement être des séries, mais aussi profiter de l'avantage de la glace en première ronde.

Le gardien Samuel Richard et le défenseur Samuel Régis, deux vétérans de 20 ans, renoueront avec l'action. Ils ont manqué plusieurs semaines d'activité en raison de blessures.

C'est réaliste d'y croire, avec ces ajouts dans l'alignement, estime le directeur général de l'équipe, Marc-André Bourdon.

« On va être une équipe compétitive d'ici la fin de la saison. Plusieurs équipes de notre division se sont affaiblies. Avec le retour de Samuel Régis et Samuel Richard, on va être compétitif. On veut se donner une chance d'avoir l'avantage de la glace en première ronde des séries et de finir l'année en force avec un solide trio de 20 ans qui représente notre identité. »

- Marc-André Bourdon, directeur général des Huskies