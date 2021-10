L'avenue Murdoch finalement accessible

Les automobilistes rouynorandiens qui empruntent l'avenue Murdoch n'auront plus à se soumettre à des détours.

Après deux ans de travaux, le tronçon est enfin accessible, avec le pavage de la chaussée qui est maintenant finalisé. 5 M$ auront été nécessaires pour reconstruire le réseau d'aqueduc et rebrancher les égouts qui dataient de 1945.

En 2020, les travaux touchaient la portion entre la 19e Rue et le boulevard Rideau. Cet été, un second chantier a pris d'assaut l'avenue Murdoch, cette fois entre la 13 et la 16e Rue, où la Ville a construit un aménagement urbanistique comprenant une piste cyclable.

Le chantier n'est pas totalement clos, alors qu'il reste entre autres du nivellement à faire dans une ruelle et quelques entrées commerciales ou résidentielles à asphalter. C'est en 2022 que se feront le marquage des rues et l'ensemencement des zones de terres végétales.