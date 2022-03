L'équité salariale réclamée par les préposés en retraitement

Les préposés en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) en Abitibi-Témiscamingue en ont assez.

Après 11 ans d'attente et de mobilisation, la vingtaine de membres dans notre région estiment qu'ils ont droit à une équité salariale.

Dans le domaine de la santé, d'autres corps de métier comparables dans d'autres secteurs d'activités, dont les préposés aux bénéficiaires, ont reçu une augmentation salariale dans les derniers mois, ce qui n'est toujours pas le cas des préposés en retraitement.

Ils ont donc déployé une bannière gigantesque devant le centre hospitalier d'Amos afin de faire pression sur le gouvernement.

« J'avais beaucoup d'espoir envers le gouvernement caquiste lorsqu'il a été élu. Les négociations nous ont prouvé le contraire. Dans ce dossier-là en particulier, on voit bien qu'il n'y a pas d'ouverture et qu'il n'y a pas de fenêtre de règlement encore. On a signé une convention collective. On a eu une entente de principe avec l'équité salariale au mois de juin. On est au mois de mars et on en parle encore. Ça fait plus de six mois qu'ils ont laissé ce type d'emploi derrière. Je n'ai pas d'espoir côté règlement. »

- Roxanne Brassard, vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux à la CSN