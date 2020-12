L'harmonie pour Alex Beaucage après avoir encaissé le coup

Alex Beaucage n'en veut pas à Équipe Canada. L'as marqueur des Huskies de Rouyn-Noranda n'a pas reçu de carton d'invitation pour prendre part au camp de sélection de la formation canadienne en octobre dernier.

Pourtant, l'instructeur-chef cette année est André Tourigny, anciennement pilote de la meute. Il faut dire cependant qu'en raison de la pandémie actuelle, quelques joueurs sont de la formation, alors qu'en temps normal, ils seraient censés être dans la Ligue nationale ce qui a pour effet de réduire le nombre de places disponibles.

« Ça me fait un petit quelque chose, je ne te le cacherai pas. Être invité ou non, ça ne va pas faire de moi un meilleur joueur. Quand je joue contre des joueurs qui ont été invités ou juste à chaque partie, j'essaie vraiment d'être le joueur le plus dominant sur la patinoire. Je pense que cette mentalité va faire de moi un meilleur joueur à la fin. Je n'ai pas de haine envers ça, mais ça m'a fait un petit quelque chose. »

- Alex Beaucage, attaquant des Huskies de Rouyn-Noranda