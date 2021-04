L'heure de la retraite a sonné pour Alain Guillemette

Le directeur général du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSSOB), Alain Guillemette, tirera sa révérence à la fin de la présente année.

Après 34 ans de service dans différents secteurs du milieu scolaire, c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'Alain Guillemette quittera pour la retraite. Le principal intéressé veut notamment se rapprocher de sa famille.

Son plus grand défi, durant toutes ces années, aura été de mettre sur pied une éducation sécuritaire pour les élèves, en pleine pandémie. Mais, c'est humblement qu'Alain Guillemette reconnait que ses réalisations au fil du temps n'auraient pas été possibles sans l'apport de ses différents collègues de travail.

« La pandémie, ça a été tout un défi pour notre organisation. On l'a relevé tous ensemble. Les pas qu'on a faits au niveau de l'enseignement à distance, c'est incroyable dans la dernière année! Je suis vraiment fier de notre réalisation, avec les enseignants, les conseillers pédagogiques. Tout le monde a travaillé énormément fort. On n'a pas tout à fait terminé, mais on a fait des pas de géants dans cette période difficile. »

Si vous cherchez Alain Guillemette dans les prochains mois, bonnes sont les chances qu'il soit sur un vert à faire un roulé pour l'oiselet.

« Je suis un fanatique du golf. Je joue tant que je peux. Ma conjointe aurait répondu Phil [Mickelson]. Elle, c'est Phil pour toujours. Moi, c'est Tiger Woods. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça me semble évident. J'ai commencé des cours de guitare. Ça me tente d'apprendre une nouvelle langue. Je vais me reposer un peu et après, je vais probablement choisir une organisation où je pourrais apporter mon expérience et mes compétences au service de la communauté. »

- Alain Guillemette