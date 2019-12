L'heure de la retraite a sonné pour Jean-Claude Loranger

Le directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, tire sa révérence. Il estime avoir fait le tour du jardin au sein de l'entreprise.

Le fait d'avancer en âge a aussi pesé dans la balance.

Jean-Claude Loranger quitte toutefois avec le sentiment du devoir accompli.

« Je quitte la tête haute. Au niveau de la Caisse, ça va bien actuellement. La rentabilité est bonne. Nous avons réussi à percer le marché des entreprises, à se positionner comme les leaders au niveau du marché des entreprises et aussi au niveau du prêt hypothécaire. C'est la même chose au niveau de la Chambre des commerces. Je prétends que nous avons eu une grosse influence dans certains dossiers, entre autres la loi sur les mines et celui de l'aérogare. On s'est assuré d'obtenir les subventions gouvernementales. »

-Jean Claude Loranger, directeur général de la Caisse Desjardins et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN)