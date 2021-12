L'heure est au budget à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda adoptera son budget le 13 décembre.

Avec les récentes élections, des administrations municipales risquent de repousser leur budget en janvier 2022, mais ce n'est pas la volonté de la mairesse réélue Diane Dallaire.

Malgré la présence de nouveaux élus au sein de l'équipe, la mairesse Dallaire veut tout de même s'y attarder dès maintenant.

« On va tomber dans le budget, c'est sûr. Bien sûr la lutte aux changements climatiques qui touche beaucoup de dossiers et de directions sera adressée de façon transversale. L'enjeu de main-d'oeuvre, on travaille déjà beaucoup là-dessus. Notre CLD a un mandat. Il faut y aller en accélérer. Les enjeux de logement et de garderie viennent se joindre à l'enjeu de main-d'oeuvre. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda