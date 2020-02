L'histoire de Rouyn-Noranda sera racontée sur le web

Les citoyens de Rouyn-Noranda pourront consulter et apprendre l'évolution de leur ville depuis sa création. La Société d'histoire de Rouyn-Noranda présentera sur son site web Héros sans panache et Rouyn-Noranda en histories, deux séries portant sur l'histoire de la capitale nationale du cuivre.

L'organisation a voulu imager les trois tomes de la série Héros sans panache d'Annette Gauthier-Lacasse pour ne pas laisser tomber dans l'oubli ceux et celles qui ont contribué à leur façon au développement de Rouyn-Noranda.

« C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'histoire locale lorsqu'on est au secondaire ou au cégep. On n'a pas d'université régionale avec un programme d'histoire. Ce sont des trucs qui sont parfois oubliés. On avait cette richesse qui dormait. C'est une espèce de mine d'or qui nous permet d'en connaitre davantage sur le passé et sur l'évolution. »

-Martin Baron, vice-président de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda