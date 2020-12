L'imbroglio sur le point de se régler chez les Huskies

Le billet d'avion d'Oleksii Myklukha en direction Rouyn-Noranda n'est pas encore acheté, mais c'est tout comme. L'attaquant européen des Huskies devrait débarquer à Rouyn-Noranda dans les prochains jours.

Avec la pandémie, pratiquement tous les joueurs internationaux de la LHJMQ sont cloués dans leur pays respectif en raison de la fermeture des frontières canadiennes.

L'imbroglio est sur le point de se régler chez les Huskies parce que Myklukha participe présentement au Championnat du monde junior qui se tient à Edmonton, en sol canadien. Il n'aurait donc plus à franchir les frontières. Il pourrait simplement se rapporter aux Huskies dès que son pays, la Slovaquie, est éliminé de la compétition.

« On avait des papiers à remplir et Oleksii aussi. On attend que ça soit approuvé. La deuxième étape sera d'acheter le billet d'avion à Oleksii pour qu'il parte d'Edmonton dès que les Slovaques seront éliminés du Championnat mondial et s'en venir directement à Rouyn pour qu'il débute sa quarantaine. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda