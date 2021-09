L'important défi d'un croisement de campagnes électorales

Les candidats aux élections municipales auront tout un défi devant eux, soit de réussir à appeler la population aux urnes pour une seconde fois en quelques semaines seulement.

Le taux de participation au scrutin municipal du 7 novembre pourrait souffrir des élections fédérales qui se sont couronnées hier soir.

« Ça m'inquiète. Les gens, lorsqu'on sort d'une élection, sont contents que les candidats se ramassent pour qu'on passe à autre chose. Il va falloir que les gens soient un peu plus patients et un peu plus conciliants. Mais, je pense qu'ils comprennent bien à différence entre le domaine municipal et le domaine fédéral. De ce point de vue là, ça m'inquiète moins. »

- Sébastien D'Astous, maire d'Amos sortant