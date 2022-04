L'incendie au centre-ville de Val-d'Or s'avère criminel

L'incendie survenu au centre-ville de Val-d'Or dans la soirée du 14 avril s'avère finalement de nature criminel.

Vers 23h, le brasier a complètement ravagé un immeuble de la 3e avenue qui contenait plusieurs logements ainsi que trois commerces. L'événement n'a fait aucun blessé.

François-Olivier Dénommé, Bell Média

« Nous invitons les commerçants et résidents du secteur qui sont en possession d'images de caméra de surveillance qui n'ont pas encore été visionnées par les policiers à communiquer avec nous le plus rapidement possible. Nous souhaitons être informés si d'autres biens ou propriétés ont été endommagés lors de cet incendie. »

- Nancy Fournier, sergente de la Sûreté du Québec