L'inventaire des plateaux sportifs de Rouyn-Noranda terminé

La Ville de Rouyn-Noranda se dote d'un second Plan directeur des équipements sportifs et récréatifs.

En 2018, un inventaire des équipements et des infrastructures dans le secteur urbain de la Ville a été réalisé.

Maintenant, c'est un portrait en ruralité qui est adopté, une première.

« Le 28 mai 2018, on adoptait le Plan urbain 2018-2028, dont d'ailleurs fut priorisé le bassin aquatique. Je suis très heureuse, à cette date-ci, de recommander l'adoption du Plan directeur des équipements sportifs en ruralité 2021-2031. Ça suit un processus de consultations et de sondages. C'est clair que là on a un portrait complet qui touche l'entièreté de la municipalité. »

- Huguette Lemay, directrice générale de la Ville de Rouyn-Noranda